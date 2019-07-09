2019-07-09T19:12:22+03:00
Дом. Семья

Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах

Пернатые облюбовали пожарный водоем одного из производственных предприятий [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Семья мексиканских уток поселилась в водоеме в ШушарахСемья мексиканских уток поселилась в водоеме в ШушарахФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Утиные истории набирают популярность этим летом в Петербурге. Жители Шушар во вторник, 9 июля, рассказали о новых пернатых жильцах, которые облюбовали пожарный водоем одного из производственных предприятий. Птиц очень много, больше двух десятков. Это две полноценные многодетные семьи.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как птенцы и их взрослые мамы и папы окружают человека и выхватывают у него прямо из рук булку. Понятно, что утки совсем не боятся гостя, а наоборот рады ему. Однако петербуржцы сделали замечание автору ролика.

- Булкой не кормите уток. У них от нее проблемы с желудком. Купите лучше перловки, кукурузной крупы, пшеницы или геркулес, - отметили бдительные горожане.

Действительно, считается, что пернатых лучше всего кормить зерном или сухарями. Да, и перекармливать их слишком не надо, потому что с наступлением зимы они не смогут улететь в теплые страны.

К тому же, некоторые петербуржцы в соцсети отметили, что утки из Шушар не обычные, а так называемые мускусные утки, которые распространены в Мексике и Южной Америке. Возможно, что с первым снегом они захотят улететь на родину.

Утиные истории из промзоны в Шушарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения
Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом
«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта
Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов
«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило
Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве
Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России
КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней
Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице
Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому
СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»
В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком
Короткий, но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»