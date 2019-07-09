Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах
Утиные истории набирают популярность этим летом в Петербурге. Жители Шушар во вторник, 9 июля, рассказали о новых пернатых жильцах, которые облюбовали пожарный водоем одного из производственных предприятий. Птиц очень много, больше двух десятков. Это две полноценные многодетные семьи.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как птенцы и их взрослые мамы и папы окружают человека и выхватывают у него прямо из рук булку. Понятно, что утки совсем не боятся гостя, а наоборот рады ему. Однако петербуржцы сделали замечание автору ролика.
- Булкой не кормите уток. У них от нее проблемы с желудком. Купите лучше перловки, кукурузной крупы, пшеницы или геркулес, - отметили бдительные горожане.
Действительно, считается, что пернатых лучше всего кормить зерном или сухарями. Да, и перекармливать их слишком не надо, потому что с наступлением зимы они не смогут улететь в теплые страны.
К тому же, некоторые петербуржцы в соцсети отметили, что утки из Шушар не обычные, а так называемые мускусные утки, которые распространены в Мексике и Южной Америке. Возможно, что с первым снегом они захотят улететь на родину.
Утиные истории из промзоны в Шушарах.
ИСТОЧНИК KP.RU