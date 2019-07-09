Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-09T19:12:22+03:00

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Утиные истории набирают популярность этим летом в Петербурге. Жители Шушар во вторник, 9 июля, рассказали о новых пернатых жильцах, которые облюбовали пожарный водоем одного из производственных предприятий. Птиц очень много, больше двух десятков. Это две полноценные многодетные семьи.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как птенцы и их взрослые мамы и папы окружают человека и выхватывают у него прямо из рук булку. Понятно, что утки совсем не боятся гостя, а наоборот рады ему. Однако петербуржцы сделали замечание автору ролика.

- Булкой не кормите уток. У них от нее проблемы с желудком. Купите лучше перловки, кукурузной крупы, пшеницы или геркулес, - отметили бдительные горожане.

Действительно, считается, что пернатых лучше всего кормить зерном или сухарями. Да, и перекармливать их слишком не надо, потому что с наступлением зимы они не смогут улететь в теплые страны.

К тому же, некоторые петербуржцы в соцсети отметили, что утки из Шушар не обычные, а так называемые мускусные утки, которые распространены в Мексике и Южной Америке. Возможно, что с первым снегом они захотят улететь на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719323" frameborder="0"></iframe> Утиные истории из промзоны в Шушарах.

ИСТОЧНИК KP.RU