2019-07-09T19:31:36+03:00
Общество

Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта

Поход приурочен к 200-летию открытия новой земли русскими мореплавателями
Лилия КОЗЛОВА
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Эстонская кругосветная экспедиция прибыла в Кронштадт / Фото: СмольныйЭстонская кругосветная экспедиция прибыла в Кронштадт / Фото: Смольный
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Во вторник, 9 июля, яхта «Беллинсгаузен» с участниками кругосветной экспедиции «Антарктика 200» ошвартовалась на яхтенной стоянке форта «Константин» в Кронштадте. Организован поход Эстонским морским музеем в честь 200-летия открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров русского ВМФ Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

- Мы планируем показать нашим эстонским гостям Кронштадт и совместно с ними проведем памятные мероприятия у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском мемориальном кладбище и у памятника адмиралу Беллинсгаузену, установленному в 19 веке у здания кронштадтского морского собрания, - рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

«Антарктика 200» это дань памяти великому уроженцу эстонской земли Фабиану Готтлибу Таддеусу фон Беллинсгаузену, который родился на острове Сааремаа, а впоследствии стал русским морским офицером, первооткрывателем Антарктиды.

Экспедиция торжественно стартует 11 июля из Кронштадта, оттуда на поиски новой земли отправились мореплаватели 200 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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