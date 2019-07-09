Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Во вторник, 9 июля, яхта «Беллинсгаузен» с участниками кругосветной экспедиции «Антарктика 200» ошвартовалась на яхтенной стоянке форта «Константин» в Кронштадте. Организован поход Эстонским морским музеем в честь 200-летия открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров русского ВМФ Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
- Мы планируем показать нашим эстонским гостям Кронштадт и совместно с ними проведем памятные мероприятия у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском мемориальном кладбище и у памятника адмиралу Беллинсгаузену, установленному в 19 веке у здания кронштадтского морского собрания, - рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.
«Антарктика 200» это дань памяти великому уроженцу эстонской земли Фабиану Готтлибу Таддеусу фон Беллинсгаузену, который родился на острове Сааремаа, а впоследствии стал русским морским офицером, первооткрывателем Антарктиды.
Экспедиция торжественно стартует 11 июля из Кронштадта, оттуда на поиски новой земли отправились мореплаватели 200 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU