В Петербурге начались съемки фильма об «американской мечте» с Серебряковым

СЕГОДНЯ 20:04 2019-07-09T20:04:44+03:00

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«Камера. Мотор!» В Петербурге во вторник, 9 июля, стартовали съемки нового фильма с участием звезды фильма «Шпион, выйди вон» Светланы Ходченковой и Алексея Серебрякова, известного по картинам «Левиафан» и «Груз 200». В городе на Неве развернется история семьи, разделенной океаном.

- В Петербурге стартовали съемки нового проекта «Скажи ей!» режиссера Александра Молочникова, - сообщила продюсерская компания «Среда».

Картина расскажет об истории выбора подростка, родители которого после развода разъехались по разным странам. Семейная драма о конфликте матери и сына, которая по сюжету уезжает в США, забирая ребенка с собой. Так женщина осуществляет свою американскую мечту, однако мальчик наоборот грезит о том, чтобы вернуться в Россию.

- Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее, - рассказывают создатели о фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU