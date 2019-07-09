Нерадивый отец отправится в тюрьму за неуплату алиментов своему ребенку

СЕГОДНЯ 20:28 2019-07-09T20:29:02+03:00

Петербуржец проведет семь месяцев в тюрьме за то, что не выплачивал алименты ребенку Фото: Олег ЗОЛОТО

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Семь месяцев колонии-поселения получил житель Петербурга, который старательно уклонялся от выплаты алиментов на содержание собственного ребенка. Как стало известно в понедельник, 8 июля, недобросовестный отец уже не первый раз привлекается к уголовной ответственности за попытку откреститься от своих родительских обязанностей.

- Мужчина хорошо знал, что должен платить алименты на содержание своего ребенка. Еще в августе 2018 года за это он был привлечен к административной ответственности, а в феврале текущего года уже осужден по уголовной статье и отправился на шесть месяцев исправительных работ, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Однако все это не подействовало на мужчину, алименты он так и не выплатил, а лишь увеличил задолженность. Так как петербуржец продолжил игнорировать своего ребенка и не платил деньги, в июле 2019 года ему это все аукнулось.

Кировский суд города на Неве назначил мужчине новое наказание – лишение свободы на семь месяцев в колонии-поселения. Возможно, это заставит нерадивого отца одуматься, так как наказание за неуплату алиментов не освобождает от их выплаты в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU