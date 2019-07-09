У вас номер отклеился: После потопа на севере Петербурга выловили десятки автомобильных знаков

СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-09T20:46:14+03:00

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Утренний ливень, который устроил серьезный потоп в Приморском районе Петербурга, закончился еще в первой половине вторника, 9 июля. А вот полностью вода сошла только к вечеру. Грустные автомобилисты, которым пришлось вплавь на своих «субмаринах» пересекать дороги-реки, рыщут по улицам в поисках потерянных номерных знаков. А их после очередного потопа выловили не мало.

- Если один из номеров ваш, то вы его потеряли на пересечении Парашютной и Репищева. Я искал свой номер, нашел кучу чужих и оставил их на остановке, - рассказал один из пострадавших от ливня автомобилистов.

Номера, найденные на пересечении Парашютной и РепищеваФото: СОЦСЕТИ

Водители рассказывают, что во время заплывов по затопленным дорогам, автомобили погружались в воду даже выше колеса. Из-за этого номера и смыло.

Горожане вылавливают регистрационные номера из воды или находят их на обочинах на Коломяжском, Байконурской, Есенина, Королева, Маршала Новикова и других улицах Приморского района, где разбушевалась стихия. Госномера они аккуратно оставляют на видных местах и делятся этой информацией в соцсетях, а хозяева приезжают и забирают их.

Один горожанин даже выловил целый бампер на углу Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Какой же силы был потом, что машина разлетелась на части, сложно даже представить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719208" frameborder="0"></iframe> Ливень в Петербурге 9 июля 2019 года: Затоплены улицы и станции метро.

ИСТОЧНИК KP.RU