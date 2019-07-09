2019-07-09T21:16:41+03:00
Происшествия

У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон

Часть здания повисла на высоте четвертого этажа в Петроградском районе
Лилия КОЗЛОВА
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На Петроградской стороне обрушился балкон жилого домаНа Петроградской стороне обрушился балкон жилого домаФото: СОЦСЕТИ
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В одном из дворов-колодцев на Кронверском проспекте в Петроградском районе Петербурга днем во вторник, 9 июля, произошло ЧП. Балкон дома частично отвалился от здания и повис на остатках ненадежной конструкции. Петербуржцы шутят, что лоджия просто «отклеилась» от стены.

- Я жила на Петроградке с 2000 по 2005 годы. Там, в соседних домах ванна упала с 5 на 4-й этаж, туалет с 4 на 3-й. А когда у нас в парадной упал лестничный пролет приехали аварийщики, залезли внутрь и сказали, что балки там какой-то не хватает внутри, строители хреново построили, - жалуются горожане.

Сейчас балкон на Кронверском проспекте продолжает опасно нависать над остальными этажами. Если он рухнет, то снесет лоджии, которые находятся под ним. Приехали ли на место службы, разбираться с проблемой, пока не известно.

Это не первый раз, когда на Петроградской стороне разрушаются здания. В конце июня на пересечении Гатчинской улицы и Чкаловского рухнула часть балкона. Плита упала на строительные леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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