Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 21:41 2019-07-09T21:41:05+03:00

В Петербурге прорвало трубу и рабочий свалился в люк с горячей водой Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В Петербурге произошло сразу два ЧП в одном и том же месте. Возле дома 28/1 Красносельского района вечером во вторник, 9 июля, прорвало трубу. Рабочие сразу же приступили к устранению неполадки, однако с одним из них произошла беда, и он получил сильные ожоги.

- Рабочий упал в люк с кипятком и получил сильные ожоги, - рассказали очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане удивляются, почему произошел очередной прорыв трубы, если буквально вчера в районе дали горячую воду после двухнедельного отключения, во время которых должны были пройти все необходимые проверки и ремонты.

На место ЧП спасать мужчину приехали МЧС, а также машины реанимации. По словам свидетелей, рабочего госпитализировали с ожогами третьей степени.

На данный момент специалисты уже устранили прорыв трубы и занимаются необходимыми аварийными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU