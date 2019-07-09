2019-07-09T21:41:05+03:00
Происшествия

Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга

Мужчина пострадал, ремонтируя прорванную трубу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге прорвало трубу и рабочий свалился в люк с горячей водойВ Петербурге прорвало трубу и рабочий свалился в люк с горячей водойФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге произошло сразу два ЧП в одном и том же месте. Возле дома 28/1 Красносельского района вечером во вторник, 9 июля, прорвало трубу. Рабочие сразу же приступили к устранению неполадки, однако с одним из них произошла беда, и он получил сильные ожоги.

- Рабочий упал в люк с кипятком и получил сильные ожоги, - рассказали очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане удивляются, почему произошел очередной прорыв трубы, если буквально вчера в районе дали горячую воду после двухнедельного отключения, во время которых должны были пройти все необходимые проверки и ремонты.

На место ЧП спасать мужчину приехали МЧС, а также машины реанимации. По словам свидетелей, рабочего госпитализировали с ожогами третьей степени.

На данный момент специалисты уже устранили прорыв трубы и занимаются необходимыми аварийными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон
У вас номер отклеился: После потопа на севере Петербурга выловили десятки автомобильных знаков
Нерадивый отец отправится в тюрьму за неуплату алиментов своему ребенку
В Петербурге начались съемки фильма об «американской мечте» с Серебряковым
Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах
Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения
Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом
«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта
Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов
«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило
Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве
Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России
КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней
Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице
Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому
СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»
В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком
Короткий, но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»