Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
В Петербурге произошло сразу два ЧП в одном и том же месте. Возле дома 28/1 Красносельского района вечером во вторник, 9 июля, прорвало трубу. Рабочие сразу же приступили к устранению неполадки, однако с одним из них произошла беда, и он получил сильные ожоги.
- Рабочий упал в люк с кипятком и получил сильные ожоги, - рассказали очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте».
Горожане удивляются, почему произошел очередной прорыв трубы, если буквально вчера в районе дали горячую воду после двухнедельного отключения, во время которых должны были пройти все необходимые проверки и ремонты.
На место ЧП спасать мужчину приехали МЧС, а также машины реанимации. По словам свидетелей, рабочего госпитализировали с ожогами третьей степени.
На данный момент специалисты уже устранили прорыв трубы и занимаются необходимыми аварийными работами.
ИСТОЧНИК KP.RU