Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
В эти выходные, 13 и 14 июля, в Петербурге пройдет крупнейший международный джаз-фестиваль под открытым небом «ПетроДжаз». Концерты будут проходить на площади Островского, в связи с чем движение по ней будет полностью закрыто для транспорта. Автомобилистам придется заранее продумывать свои маршруту, проезжая по центру города.
- С полудня 12 июля и до трех часов ночи 15 июля полностью будет закрыт проезд для любого транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулка Крылова, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.
Также в комитете отметили, что 12 июля с полуночи до полудня в течение двенадцати часов на тех же улицах рядом с Александринским театром будет запрещена парковка в связи с подготовкой к музыкальному фестивалю.
С 13 по 14 июля площадь Островского займет масштабный концертный зал и танцплощадка, рассчитанная более чем на 50 тысяч человек. Мероприятие посетят джазовые звезды со всего мира. Вход для всех желающих свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU