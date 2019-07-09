2019-07-09T21:53:50+03:00
Общество

Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга

Проезд по площади Островского будет запрещен на три дня
Лилия КОЗЛОВА
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Движение транспорта по площади Островского в Петербурге будет закрыто на три дняДвижение транспорта по площади Островского в Петербурге будет закрыто на три дняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эти выходные, 13 и 14 июля, в Петербурге пройдет крупнейший международный джаз-фестиваль под открытым небом «ПетроДжаз». Концерты будут проходить на площади Островского, в связи с чем движение по ней будет полностью закрыто для транспорта. Автомобилистам придется заранее продумывать свои маршруту, проезжая по центру города.

- С полудня 12 июля и до трех часов ночи 15 июля полностью будет закрыт проезд для любого транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулка Крылова, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Также в комитете отметили, что 12 июля с полуночи до полудня в течение двенадцати часов на тех же улицах рядом с Александринским театром будет запрещена парковка в связи с подготовкой к музыкальному фестивалю.

С 13 по 14 июля площадь Островского займет масштабный концертный зал и танцплощадка, рассчитанная более чем на 50 тысяч человек. Мероприятие посетят джазовые звезды со всего мира. Вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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