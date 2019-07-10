2019-07-10T07:52:08+03:00
Общество

Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя

Так, по крайней мере, обещают синоптики
Петр КИБЕР
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В среду, 10 июля, в Петербурге будет пасмурно.В среду, 10 июля, в Петербурге будет пасмурно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прошедший вторник принес Петербургу очередной потоп. Короткие но сильные ливни моментально залили улицы города. Канализация не справилась и транспорт «поплыл», а горожане сняли обувь и пошли по дорогам вброд. Но стихия утихла. В среду такой непогоды синоптики не обещают.

- 10 июля ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и северный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, петербуржцы, рано утром выходящие на работу из дома, уже смогли заметить серое небо над головой и мелкий, накрапывающий дождик. Ветер достаточно прохладный да и в общем не особо тепло.

Но ждать улучшения погоды или летнего тепла не приходится, ведь в четверг днем будет еще холоднее - всего 14-16 градусов выше ноля. Возвращения лета придется подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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