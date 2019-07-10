2019-07-10T09:48:55+03:00
Общество

"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин

Прибор для самоудовлетворения продвигает одна из сетей интим-магазинов
Петр КИБЕР
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В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedВ Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Что только не рекламировали на уличных билбордах в Петербурге. И пылесосы, «сосущие пыль за копейки» и женские ягодицы под видом пельменей, но до секс-игрушек вроде бы не доходило. Но теперь этот пробел заполнен. Жители города сняли на фото плакаты, призывающие покупать прибор для женского самоудовлетворения. Сексуального.

- Кричи свое имя - по-английски написано на одном. Твое право на удовольствие, - говорит другой.

Аппарат, внешний вид которого ничем не напоминает интимную тематику, называется «Воманайзер» (Womanizer) предназначен для стимулирования эрогенных зон женского организма. К слову, подобная реклама активно идет и на радио. А вот нормально это или нет - мнения разделились.

- А как вы относитесь к рекламе секс-игрушек на всеобщее обозрение? - спрашивают горожане в соцсетях под фотографией рекламных щитов.

Одни считают, что интим товары так открыто демонстрировать не стоит, а другие наоборот уверены, что ничего экстраординарного тут нет.

- Вполне приличная реклама. Поймет только тот, кто знает, что это за штучка, - уверены петербуржцы.

А многие считают, что лучше секс-игрушки на постерах, нежели политики.

- Я думаю ничего в этом нет жесткого. Явно лучше, чем агитплакаты с их лицами, - пишут жители Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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