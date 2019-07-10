Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-10T10:43:00+03:00

Слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино. Фото: кадр с видео youtube.com

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Видео, которое восхитило сотни тысяч зрителей, опубликовал в интернете петербургский музыкант Данила Большаков. Все дело в антураже. Слепой пианист в белоснежном парике сыграл произведение Рихтера на горящем инструменте, причем на берегу Финского залива.

- Данила Большаков исполняет «H in New England» Макса Рихтера на берегу Финского залива, сжигая пианино дотла, - говорится в описании ролика, размещенном на видео-хостинге YouTUBE.

Слепой музыкант сыглал на горящем пианино на берегу Финского залива. Видео: Данила Большаков/YouTUBE

Зрелище, надо сказать, получилось незабываемое. В кадре красиво все: и музыка и пейзаж и сам исполнитель. Оценили ролик и пользователи интернета. Всего за два дня видео набрало больше 145 тысяч просмотров.

- Музыка завораживает! Видео тоже затягивает. Великолепно, очень цепляет за душу. Можно вечность смотреть, - пишут комментаторы.

Впрочем, сгоревший в конце клипа музыкальный инструмент тоже не остался без внимания..

- Жалко пианино конечно, но под такое исполнение - очень завораживающее зрелище, - подытожили поклонники артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU