Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Полиция Всеволожского района Ленинградской области ищет двоих бессовестных злоумышленников, которые обобрали пожилую жительницу Ленинградской области почти на сто тысяч рублей.
- 9 июля около 13 часов в деревне Ириновка двое неизвестных мужчин, сообщив, что проводится проверка счетчиков, проникли в дом к пенсионерке, где обманным путем получили от женщины 1931 года рождения 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но этим беды старушки не закончились. После ухода незнакомцев, жительница Ленобласти заметила, что у нее пропал кошелек, в котором лежала крупная сумма денег - 81 тысяча рублей. Поняв, что ее просто-напросто обокрали, женщина пошла в полицию.
Там заявление от пенсионерки приняли и начали проверку по факту ЧП. Теперь злоумышленников ищет полиция. Также решается о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU