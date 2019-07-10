Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-10T11:05:25+03:00

Полиция Ленобласти ищет мошенников, обманувших пенсионерку почти на сто тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 15 тысяч рублей женщина отдала за «проверку счетчиков»

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области ищет двоих бессовестных злоумышленников, которые обобрали пожилую жительницу Ленинградской области почти на сто тысяч рублей.

- 9 июля около 13 часов в деревне Ириновка двое неизвестных мужчин, сообщив, что проводится проверка счетчиков, проникли в дом к пенсионерке, где обманным путем получили от женщины 1931 года рождения 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но этим беды старушки не закончились. После ухода незнакомцев, жительница Ленобласти заметила, что у нее пропал кошелек, в котором лежала крупная сумма денег - 81 тысяча рублей. Поняв, что ее просто-напросто обокрали, женщина пошла в полицию.

Там заявление от пенсионерки приняли и начали проверку по факту ЧП. Теперь злоумышленников ищет полиция. Также решается о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU