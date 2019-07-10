2019-07-10T11:29:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра

Порывы скоростью до 15 метров в секунду ожидаются в течение дня
Петр КИБЕР
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10 июля в Петербурге ожидается усиление ветра.10 июля в Петербурге ожидается усиление ветра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Тополиный пух -нет, жара - нет, июль - да. Нынешнее лето пока не позволяет процитировать строчку из песни «Иванушек», зато непогодой радует по полной. Помимо потопов, вчерашнего и на прошлой неделе, произошедших из за дождей, петербуржцев «радуют» и сильным ветром. Об этом в очередной раз предупреждает МЧС.

- По информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 10 июля в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 15 метров в секунду.

В таких случаях спасатели традиционно предупреждают об опасности нахождения на улице. Чтобы в голову не прилетел кусок кровли или что-нибудь с балкона, не стоит ходить вблизи зданий. Также надо остерегаться рекламных щитов, дорожных знаков и деревьев, которые имеют обыкновение падать при ветре.

Также лучше обезопасить и свою машину, перепарковав ее на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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