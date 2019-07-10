2019-07-10T11:36:17+03:00
Общество

ЖК «Граф Орлов» будет достроен без эскроу-счетов

Две первые очереди новостройки сданы и заселены
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В настоящее время на объекте ведется строительство третьей очереди. Фото Компании Л1.В настоящее время на объекте ведется строительство третьей очереди. Фото Компании Л1.
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Компания Л1 получила заключение, подтверждающее высокую степень готовности жилого комплекса «Граф Орлов». На данный момент она составляет 58,5%. Это дает Компании право завершить строительство и вести реализацию квартир без открытия эскроу-счетов.

Напомним, жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма, расположен в пешей доступности от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей.

Две первые очереди новостройки сданы и заселены, в настоящее время на объекте ведется строительство третьей очереди. Восьмой 8 корпус и паркинг будут сданы уже к концу этого года, корпуса 6 и 7 – в 4-ом квартале 2020 года, а последний, корпус 5А – в середине 2021 года.

СПРАВКА

В жилом комплексе «Граф Орлов» для удобства жильцов предусмотрены: уникальный пешеходный променад, улучшенная отделка холлов, фойе, лифтов и парадных, многоуровневый теплый охраняемый паркинг, энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей, специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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