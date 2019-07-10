2019-07-10T12:55:37+03:00
Авто

Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлят из-за непогоды

Вместо 10 июля, ограничения в движении снимут только 22 числа
Петр КИБЕР
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Ремонт путепровода над проспектом Культуры продлили из-за непогоды. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Ремонт путепровода над проспектом Культуры продлили из-за непогоды. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Непогода, обрушившаяся на Петербург начале июля, не только испортила жизнь автомобилистам, чьи машины «утонули» в лужах, но и спутала планы дорожных служб. Так, ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются почти на две недели.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, сроки производства работ с перекрытием полосы безопасности и первой полосы на внутреннем кольце КАД и ограничением скоростного режима до 50 километров в час будут продлены до 22 июля 2019 года, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Впрочем, на продление сроков ремонта повлияла не только непогода, но и увеличение объёма бетонных работ, что обнаружилось после снятия асфальта.

Напомним, что ремонт над развязке над проспектом Культуры начался 25 июня и должен был завершиться 10 июля. Но теперь автомобилистам придется терпеть пробки еще две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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