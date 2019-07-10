Ливневки в Петербурге ждет серьезная модернизация

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-10T14:24:13+03:00

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Ливни лета 2019 года оказались критичными для Петербурга. Что ни дождь, то потоп. Причем, дороги превращаются в глубокие реки в основном в одних и тех же местах. Автомобили тонут в воде, с них смывает номерные знаки, люди не могут добраться до дома. Все эти проблемы надо срочно решать. В среду, 10 июля, главы районов, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и представители «Водоканала» обсудили меры, которые необходимо сейчас предпринять.

Вчера, 9 июля, во время утреннего дождя Петербурге за 20 минут выпало более 15 миллиметров осадков. Это в два раза больше расчетного значения. Сильнее всего затопило Парашютную улицу, перекресток проспектов Энгельса и Луначарского, Есенина, Испытателей и Коломяжский проспект. Как пояснил гендиректор «Водоканала» Александр Данилов, эти ливневки прокладывались еще в 1980-х годах и сделаны они «с поворотами», что затрудняет скорость прохождения воды. А сама канализация общесплавная.

- В городе есть 10 проблемных мест, на которые необходимо обратить внимание и модернизировать, учитывая во внимании нерасчетное количество дождя, - заявил он.

Также он отметил, что во время подтоплений, лучше всего перекрывать дороги и не пускать автомобилистов пытаться преодолеть вплавь эти участки. Это поможет водителям сохранить свои автомобили и аварийным бригадам быстрее откачивать воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719208" frameborder="0"></iframe> Ливень в Петербурге 9 июля 2019 года: Затоплены улицы и станции метро.

ИСТОЧНИК KP.RU