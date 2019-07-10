Скелет в шкафу: После смерти жены-пенсионерки петербуржец нашел спрятанные ружья

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-10T14:42:49+03:00

Пенсионер из Петербурга нашел два ружья в кладовке после смерти жены Фото: Предоставлено Росгвардией

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Необычный подарок «с того света» нашел у себя дома 78-летний житель Петербурга. Два огнестрельных ружья пенсионер обнаружил в квартире после смерти жены. Мужчина уверен, что оружие принадлежало его покойной супруге. Испугавшись уголовной ответственности, петербуржец незамедлительно сдал его правоохранителям. Подробности рассказали в Росгвардии в среду, 10 июля.

- Пожилой мужчина недавно похоронил жену и после ее смерти устроил уборку в квартире. Заглянув в кладовую, он нашел там два ружья. Пенсионер удивился, так как оружие ему не принадлежало, - рассказали в Росгвардии.

Петербуржец предположил, что огнестрелы его супруга могла приобрести давно в подарок ему на день рождения, но по каким-то причинам, не поставила их должным образом на учет. Поэтому он поспешил отнести ружья в отдел лицензионно-разрешительной работы Выборгского района.

Специалисты определили, что это охотничьи гладкоствольные ружья «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27М» 12 калибра. Также были обнаружены документы о приобретении, согласно которым оружие было приобретено в 1993 году. Удивительно, что столько лет супруга могла их скрывать от мужа.

Ружья были изъяты и переданы в территориальный отдел полиции для проведения экспертизы и последующей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU