2019-07-10T14:42:49+03:00
Общество

Скелет в шкафу: После смерти жены-пенсионерки петербуржец нашел спрятанные ружья

Взволнованный мужчина отнес два огнестрела в полицию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пенсионер из Петербурга нашел два ружья в кладовке после смерти женыПенсионер из Петербурга нашел два ружья в кладовке после смерти женыФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

Необычный подарок «с того света» нашел у себя дома 78-летний житель Петербурга. Два огнестрельных ружья пенсионер обнаружил в квартире после смерти жены. Мужчина уверен, что оружие принадлежало его покойной супруге. Испугавшись уголовной ответственности, петербуржец незамедлительно сдал его правоохранителям. Подробности рассказали в Росгвардии в среду, 10 июля.

- Пожилой мужчина недавно похоронил жену и после ее смерти устроил уборку в квартире. Заглянув в кладовую, он нашел там два ружья. Пенсионер удивился, так как оружие ему не принадлежало, - рассказали в Росгвардии.

Петербуржец предположил, что огнестрелы его супруга могла приобрести давно в подарок ему на день рождения, но по каким-то причинам, не поставила их должным образом на учет. Поэтому он поспешил отнести ружья в отдел лицензионно-разрешительной работы Выборгского района.

Специалисты определили, что это охотничьи гладкоствольные ружья «ИЖ-58МАЕ» и «ИЖ-27М» 12 калибра. Также были обнаружены документы о приобретении, согласно которым оружие было приобретено в 1993 году. Удивительно, что столько лет супруга могла их скрывать от мужа.

Ружья были изъяты и переданы в территориальный отдел полиции для проведения экспертизы и последующей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя выкинуло из машины во время массового ДТП на юге Петербурга
Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета
Ливневки в Петербурге ждет серьезная модернизация
Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлят из-за непогоды
В Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон
Колпино свяжут с метро «Шушары» автобусным маршрутом
ЖК «Граф Орлов» будет достроен без эскроу-счетов
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива
"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин
Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного
Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района
Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон