2019-07-10T15:19:47+03:00
Происшествия

Водителя выкинуло из машины во время массового ДТП на юге Петербурга

От удара мужчина перелетел через ограничительный барьер на дороге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге водитель вылетел из машины во время ДТПВ Петербурге водитель вылетел из машины во время ДТПФото: СОЦСЕТИ
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В Пушкинском районе Петербурга в час дня, 10 июля, произошло массовое ДТП с один тяжело пострадавшим. От удара во время столкновения 27-летний водитель вылетел из машины с такой силой, что перелетел ограничительный барьер на дороге. Три машины разбиты, мужчина в реанимации.

- Днем на Витебском проспекте, в 500 метрах от Петербургского шоссе, заглохла «Мазда». Водитель машины остановился во втором ряду, поставил аварийные знаки и стал копаться в двигателе. На помощь ему остановился 27-летний парень на «Митсубиси Лансер», - рассказали в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пока мужчины пытались разобраться с технической неисправностью автомобиля, в их машины на скорости влетел «Инфинити», за рулем которого находился 60-летний мужчина. От сильного удара 27-летний парень вылетел из авто и упал на землю за ограничительным барьером.

Парня, который пытался помочь водителя заглохшего авто, госпитализировали в тяжелом состоянии. О здоровье двух других мужчин ничего не сообщается. Сотрудники дорожной инспекции на месте проводят проверку.

Массовое ДТП на Витебском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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