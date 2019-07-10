2019-07-10T15:58:11+03:00
Общество

От «Арсенальной» до «Ладожской-2»: Смольный определил проектировщика второго участка кольцевой линии метро

Стоимость работ оценили в 103,6 миллиона рублей
Петр КИБЕР
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Вторая очередь кольцевой линии метро пройдет от "Арсенальной" до "Ладожской-2". Фото: Метрополитен СПбВторая очередь кольцевой линии метро пройдет от "Арсенальной" до "Ладожской-2". Фото: Метрополитен СПб
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Кольцевая линия петербургского метро все же будет построена. Правда в отдаленной перспективе, но будет. По крайней мере Смольный назвал победителя конкурса на проектировку второй очереди перспективной ветки подземки.

Комиссия подвела итоги открытого конкурса, проводившегося в электронной форме на сайте госзакупок. Контракт достался компании «Метрогипротранс» которая предложила выполнить работы за 103,6 миллиона рублей, что на 600 тысяч дешевле, чем второй участник торгов.

Согласно условиям договора, победитель создаст проект участка перспективной линии метро протяженностью в 9,4 километра. В будущем на нем расположатся пять станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект -2», «Большеохтинская-2», а также «Ладожская-2».

Сдать готовую работу необходимо до мая 2020 года, а строительство самого участка начнется через семь лет. Согласно планам, в строй вторую очередь кольцевой линии введут в 2034 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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