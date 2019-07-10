2019-07-10T16:20:57+03:00
Происшествия

Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто

Мужчина проникал в салоны машин, используя устройство для подавления GPS - сигнала
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге вынесли приговор мужчинам, совершавшим кражи из дорогих авто.В Петербурге вынесли приговор мужчинам, совершавшим кражи из дорогих авто.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Михаилу Л. и Александру С., которых признали виновными в кражах из дорогущих иномарок. Мужчины с помощью устройства для подавления GPS-сигнала разблокировали систему безопасности на машинах и забирали все самое ценное. А поживиться было чем! Практически во всех вскрытых ими салонах была и наличка, и ценные вещи.

Например, 30 декабря 2019 года злоумышленники открыли Mercedes BENZ Е 250 CDI4 и забрали 830 000 рублей. А накануне - 29 и 28 декабря - Михаил Л. в одиночку обчистил сначала BMW Х6 Xdrive 35I, откуда тайно похитил: сумку Louis Vuitton за 120 000 рублей, 7 бутылок грузинского вина по 1000 рублей каждая. И BMW 528I Xdrive, прихватив тот же набор: сумку Louis Vuitton за 100 000 рублей с ноутбуком за 60 000 рублей. Позже в тот же день, 29 декабря, Л. совершил кражу Apple iPad Pro за 109 990 рублей из Volvo XC90 и ноутбук за 65 000 рублей из BMW 730LD Xdrive.

В последний день 2018 года на "охоту" отправился его партнер по преступному бизнесу Александр С. 31 декабря он вскрыл две машины: из Mercedes GLK похитил 20 000 рублей, ноутбук за 35 000 рублей, а из BMW Х3 Xdrive 28I - травматический пистолет, рюкзак за 7 000 рублей, ноутбук за 50 000 рублей, два детских конструктора за 1 500 рублей каждый, 40 евро и 22 000 венгерских форинтов.

- Подсудимые свою вину признали полностью, частично возместили причиненный ущерб, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов. - Л. дали 3,5 года в ИК общего режима, а С. 2,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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