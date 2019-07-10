Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-10T17:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В два часа дня в среду, 10 июля, в Сланцевском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП. Спасатели и врачи скорой помощи работают в усиленном режиме, так как в результате лобового столкновения двух машин пострадали сразу десять человек, двое из них – дети. Одну женщину спасти не удалось.

- Около двух часов дня на втором километре дороги Гостицы – Пустомержа в Сланцевском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись два автомобиля: «Хундай i40» и «Хундай Соната», - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

В момент аварии в обеих машинах находилось много людей. От столкновения пострадали все десять человек. В «Хундае i40» медицинская помощь понадобилась 43-летнему водителю, а также его пассажирам: 44-летней женщине, 20-летнему парню и 12-летнему мальчику. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Во втором автомобиле один мужчина получил тяжелые травмы. Водитель на вид 35 лет, а также еще трое его пассажиров: мужчина, женщина и 5-летняя девочка госпитализированы со средними травмами. Еще одна женщина, которая находилась в автомобиле «Хундай Соната» скончалась.

Сотрудники дорожной полиции уже работают на месте и выясняют, при каких обстоятельствах произошло страшное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU