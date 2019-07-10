Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-10T17:55:06+03:00

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В среду, 10 июля, в Петербурге на Международном военно-морском салоне Невское проектно-конструкторское бюро представило свою новейшую разработку – атомный авианосец проекта 11430Э, под забавным названием, «Ламантин». На выставке показан был пока только макет корабля. Планируется, что он придет на смену устаревающему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

В планах, что «Ламантин» будет удобен для использования, как в прибрежных зонах, так и морях и океанах. Длина корабля достигает 350 метров. Авианосец имеет атомную установку и предполагается, что в автономном режиме он может работать около 120 суток на скорости 30 узлов. Экипаж судна – 2800 человек, срок службы более 50 лет. На палубе авианосца можно разместить до 60 летательных аппаратов, в частности — тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также беспилотники.

Корабль может обеспечить боевую устойчивость корабельных группировок ВМФ, а также наносить удары по воздушным, морским и наземным целям.

Также на выставке были представлены более чем 30 макетов кораблей, судов и морской техники. В частности, подводная лодка «Амур-1650» с воздухонезависимой энергетической установкой, сторожевой корабль проекта 11356, спасательное судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 и другие корабли. Также у причалов стоят корабли, построенные на верфях, входящих в корпорацию.

ИСТОЧНИК KP.RU