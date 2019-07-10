Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-10T18:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июля, во время полета из Барселоны в Петербург маленькой пассажирке стало плохо. Девочка, летевшая вместе с родителями рейсом FV 6702, который приземлился в «Пулково» в 17:26, сидела в передней части салона самолета, поэтому бортпроводники быстро среагировали и еще с воздуха вызвали для ребенка медиков.

- Судя по всему, у девочки поднялась температура. Вроде бы ничего серьезного, - рассказала «Комсомольской правде – Петербург» одна из пассажирок данного рейса.

Когда самолет сел в аэропорту «Пулково», на взлетной полосе уже ожидали кареты «скорой помощи». Девочку вынесли на руках из салона воздушного судна и передали ее в руки медиков. Врачи осмотрели малышку. О том, как сейчас чувствует себя маленькая пассажирка, не известно.

Все остальные пассажиры этого рейса чувствуют себя хорошо. Жалоб на задержку рейса или перебои работы аэропорта не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU