Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Сегодня, 10 июля, во время полета из Барселоны в Петербург маленькой пассажирке стало плохо. Девочка, летевшая вместе с родителями рейсом FV 6702, который приземлился в «Пулково» в 17:26, сидела в передней части салона самолета, поэтому бортпроводники быстро среагировали и еще с воздуха вызвали для ребенка медиков.
- Судя по всему, у девочки поднялась температура. Вроде бы ничего серьезного, - рассказала «Комсомольской правде – Петербург» одна из пассажирок данного рейса.
Когда самолет сел в аэропорту «Пулково», на взлетной полосе уже ожидали кареты «скорой помощи». Девочку вынесли на руках из салона воздушного судна и передали ее в руки медиков. Врачи осмотрели малышку. О том, как сейчас чувствует себя маленькая пассажирка, не известно.
Все остальные пассажиры этого рейса чувствуют себя хорошо. Жалоб на задержку рейса или перебои работы аэропорта не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU