Владельца нелегального кафе в Петербурге, угрожавшего поджечь чиновников, арестовали

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-10T19:13:15+03:00

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В Петербурге в среду, 10 июля, полиция задержала 28-летнего владельца кафе в Красносельском районе, который накануне устроил настоящий бой за летнюю веранду. Так как уличная пристройка у дома 27 по улице Доблести была сооружена незаконно, чиновники Смольного пытались демонтировать ее, но бизнесмен агрессивно защищал свое имущество.

- Заведение площадью 250 «квадратов» находилось на земле, которой владеет город, при этом договора аренды у владельцев не было. Сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли для демонтажа веранды, однако хозяин кафе стал агрессивно ее защищать, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Мужчина стал угрожать и оскорблять чиновников, ударил одного из них, а после и вовсе принес канистру с бензином и плеснул на сотрудников Смольного, забрызгав им даже лица.

Благо, поджога никакого не произошло, чиновники быстро ушли в машину. Кафе все же разобрали. Сейчас против бизнесмена возбуждены уголовные дела по двум статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU