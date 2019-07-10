2019-07-10T21:08:52+03:00
Происшествия

«КамАЗ» снес три автомобиля на трассе «Кола», погиб подросток

Грузовик налетел на машины, остановившиеся для поворота
Лилия КОЗЛОВА
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В массовой аварии с тремя авто и "КамАЗом" на трассе "Кола" погиб подростокВ массовой аварии с тремя авто и "КамАЗом" на трассе "Кола" погиб подростокФото: СОЦСЕТИ
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Трагическая массовая авария произошла вечером в среду, 10 июля, на трассе «Кола» в Ленинградской области. Участниками ее стали три легковых автомобиля, а также «КамАЗ», который всех и подмял под себя. В результате пострадали восемь человек. Один из них – подросток, который в результате скончался от полученных травм.

- Около 17:45 часов в Лодейнопольском районе Ленобласти, на 186 километре федеральной трассы «Кола» произошла массовая авария. «КамАЗ» ехал по дороге и сбил три автомобиля, которые стояли для поворота налево, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

От удара все машины разлетелись в разные стороны. Одну отбросило в канаву. По словам очевидцев, она разлетелась на части. Еще один в хлам разбитый автомобиль оказался под грузовиком.

В массовом ДТП пострадали восемь человек. Двое из них подростки, одина из которых скончался.

Сейчас сотрудники дорожной полиции продолжают работу на месте аварии и выясняют все причины произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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