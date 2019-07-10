Российская сборная девушек по водному поло разгромила своих соперниц из Хорватии

СЕГОДНЯ 21:06 2019-07-10T21:06:53+03:00

Российская сборная на первенстве Европы по водному полу среди девушек до 15 лет уничтожила команду Хорватии со счетом 22:3 / Фото: Владимир Лишенко

В четвертьфинале проходящего в Киришах первенства Европы U-15 Россия сыграет с Францией

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Российская сборная на первенстве Европы по водному полу среди девушек до 15 лет в последний день группового турнира просто уничтожила своих соперниц – команду Хорватии со счетом 22:3!

Надежда, что ватерполистки с Адриатики окажут хозяйкам турнира хоть какое-то сопротивление, исчезла уже на первых минутах встречи. Хорватки оказались смяты прессингом россиянок, довести хоть одну комбинацию до логического завершения им удалось только в конце третьего периода. У российской команды по четыре мяча забросили Дарья Бунакова, Елизавета Карелова и Ариса Шарафутдинова.

Одержав две уверенные победы подряд, Россия напрямую добыла путевку в четвертьфинал– вместе со сборными Греции, Нидерландов и Испании. И честно заработала день отдыха!

А ее соперник хозяек первенства определялся сегодня в матче между сборными Франции и Словакии. Борьба была упорной, но в концовке чуть сильнее все же оказались француженки – 12:10.

Матч между сборными России и Франции состоится завтра в 18.30. В остальных парах сыграют Греция и Хорватия, Венгрия и Голландия, Испания и Италия.

ИСТОЧНИК KP.RU