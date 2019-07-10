2019-07-10T21:48:55+03:00
Общество

Петергоф 13 июля отметит День города ярким праздником

Весь день будет работать городок аттракционов, а завершатся гулянья красочным салютом
Лилия КОЗЛОВА
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13 июля Петергоф отметит День города13 июля Петергоф отметит День городаФото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году прекрасный город Петергоф, знаменитый своими дворцами и фонтанами, отметит 309 лет со дня основания. В честь этого 13 июля в городе пройдут масштабные праздничные гулянья, посвященные Дню города.

- Мероприятия начнутся в 13:00 и завершатся, в 22:50 ярким фейерверком. Весь день будет работать городок аттракционов, организована праздничная торговля, - сообщили в администрации Петродворцового района.

Так, на площади Жертв Революции возле кинотеатра «Аврора» раскинется городок мини-аттракционов и интерактивных зон для детей. Он будет работать с 13:00 до 16:00. Также с самого начала празднования и до шести вечера на площади будет работать интерактивная площадка «Живая история». Здесь состоится историческая реконструкция лагеря лейб-гвардии Преображенского полка. В городе Мастеров дадут мастер-классы по каллиграфии, фехтованию и стрельбе из лука.

В 16:00 состоятся торжественные церемонии открытия праздника и вручения знаков «Почётный житель Петергофа», после которой начнется праздничный концерт с участием местных творческих коллективов. В программе концерта также Игорь Раин и группа «Шарман», группа ЛМК и Тимур Ибрагимов, певица Катя Ростовцева. А перед самым салютом выступит известная группа «Корни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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