2019-07-11T07:45:51+03:00
Общество

Прогноз погоды на 11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: В город пришли дожди и холода

Несмотря на календарную середину лета, температура в четверг не поднимется выше +15 градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
В четверг в Петербурге будет прохладно и дождливо. Все, как мы любим.В четверг в Петербурге будет прохладно и дождливо. Все, как мы любим.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Летние курточки, шапочки и утепленные резиновые сапожки - совсем не шутка, а необходимость. Такие вещи должны быть в гардеробе каждого настоящего петербуржца. А что делать, если на дворе практически середина лета, а погода практически осенняя - холодно и мокро...

- 11 июля в Петербурге ожидается облачность с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Ночью и утром температура воздуха +9...+11 градусов, в окресностях может падать до +6. Днем поднимется до +13...+15. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В пятницу, 12 июля, будет лишь чуть теплее - до 18 градусов со знаком плюс, но все те же дожди. Суббота все же прибавит на термометре еще два деления, однако моросить с неба в первый из выходных так и не перестанет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом
Крошику нужен дом: Фонд друзей балтийской нерпы просит помочь деньгами на ремонт вольера для питомцев
Встал и пошел: Петербуржцы засняли «исцеление» нищего, который просил деньги, сидя в инвалидной коляске
Кудашов стал главным тренером СКА вместо уволенного Воробьева
Петергоф 13 июля отметит День города ярким праздником
Двор на севере Петербурга затопило грязной водой
Российская сборная девушек по водному поло разгромила своих соперниц из Хорватии
Редкие кувшинки распустились в парке «Монрепо»
«КамАЗ» снес три автомобиля на трассе «Кола», погиб подросток
Жители Кудрово обрадовались исчезнувшему ограничителю высоты на въезд в город
Прорванная труба затопила дорогу и дом на улице Есенина в Петербурге
Владельца нелегального кафе в Петербурге, угрожавшего поджечь чиновников, арестовали
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»
Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге
Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания
Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто
Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик
Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти
Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто