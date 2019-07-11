Прогноз погоды на 11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: В город пришли дожди и холода

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-11T07:45:51+03:00

В четверг в Петербурге будет прохладно и дождливо. Все, как мы любим. Фото: Тимур ХАНОВ

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Летние курточки, шапочки и утепленные резиновые сапожки - совсем не шутка, а необходимость. Такие вещи должны быть в гардеробе каждого настоящего петербуржца. А что делать, если на дворе практически середина лета, а погода практически осенняя - холодно и мокро...

- 11 июля в Петербурге ожидается облачность с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Ночью и утром температура воздуха +9...+11 градусов, в окресностях может падать до +6. Днем поднимется до +13...+15. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В пятницу, 12 июля, будет лишь чуть теплее - до 18 градусов со знаком плюс, но все те же дожди. Суббота все же прибавит на термометре еще два деления, однако моросить с неба в первый из выходных так и не перестанет.

ИСТОЧНИК KP.RU