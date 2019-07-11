2019-07-11T08:19:09+03:00
Спорт

Кудашов стал главным тренером СКА вместо уволенного Воробьева

Одновременно произошла такая же рокировка и в сборной России
Петр КИБЕР
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Алексей Кудашов и ранее входил в тренерский штаб СКА, но теперь стал главным рулевым клуба. Фото: Пресс-служба ХК СКААлексей Кудашов и ранее входил в тренерский штаб СКА, но теперь стал главным рулевым клуба. Фото: Пресс-служба ХК СКА
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То, о чем все давно говорили, свершилось. Петербургский СКА, вслед за сборной России по хоккею, сменил главного тренера. И там и там место Ильи Воробьева занял Алексей Кудашов. Теперь на плечи нового рулевого армейцев и «Красной машины» ляжет ответственность за выигрыш Кубка Гагарина в первом случае и золота чемпионата мира во втором.

- Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил главным тренером в сезоне 2019/20 Алексея Кудашов, который ранее входил в штаб клуба и отвечал за атакующие действия игроков, - сообщает пресс-служба СКА.

Надо сказать, что с Уходом Ильи Воробьева, которому так и не удалось завоевать с петербургскими армейцами Кубок Гагарина, тренерский штаб команды практически не изменился. Анвар Гатиятулин останется тренером защитников, Рашит Давыдов - наставником вратарей.

Что касается фигуры Алексея Кудашова, то он опытный тренер, был главным в подмосковном «Атланте» и ярославском «Локомотиве». А нынешнее назначение для него - новый вызов.

- Должность главного тренера – высочайшая ответственность, тем более в таком клубе как СКА. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие – в СКА других быть просто не может, - приводит слова Кудашова пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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