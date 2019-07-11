2019-07-11T12:04:07+03:00
Общество

Встал и пошел: Петербуржцы засняли «исцеление» нищего, который просил деньги, сидя в инвалидной коляске

«Чудо» произошло у метро «Проспект Просвещения»
Петр КИБЕР
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"Инвалид", просивший деньги у метро, "исцелился" и пошел пить водку с приятелями. Фото: vk.com/spb_today_unpublished"Инвалид", просивший деньги у метро, "исцелился" и пошел пить водку с приятелями. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Люди, просящие милостыню на улицах Петербурга, - это увы, не редкость. Но далеко не всех их выгнала на паперть нужда. Есть и так называемые профессиональные нищие, которые таким образом неплохо зарабатывают, дуря попутно сердобольных горожан. Так, чудесное «исцеление» сидевшего в инвалидной коляске мужчины засняли прохожие у метро «Проспект просвещения».

- И случилось чудо... Встал и спокойно пошел выпивать с приятелями. Что тут скажешь, зарабатывают как могут, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Надо сказать, что профессиональное нищенствование не новость. Еще в царской России этим занимались целыми деревнями, ездя на «промысел» в большие города. Но и тогда и сейчас находятся люди, которые не могут пройти мимо человека в нужде. Поэтому денежный поток в руки мошенников не оскудевает.

В идеале, чтобы убрать попрошаек с улиц, нужна направленная совместная работа полиции и социальных служб - восстановить утраченные документы, дать кров, работу, вернуть в общество. Но увы, воз и ныне там. Да и не все «нищие» этого хотят. А самое печальное, что подобных «артистов» нелегко отличить от действительно нуждающихся в помощи людей, тех, кому кинутые 20-30 рублей действительно пойдут на хлеб, а не бутылку дешевой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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