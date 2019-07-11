Крошику нужен дом: Фонд друзей балтийской нерпы просит помочь деньгами на ремонт вольера для питомцев

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-11T09:35:42+03:00

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Лето - время ремонта. И у спасателей тюленей и нерп тоже. За три теплых месяца надо многое сделать, а в первую очередь позаботиться о постоянных обитателях Центра помощи ластоногим - всеобщем любимце Крошике и Малышке Ингер. Их «квартиры» необходимо подготовить к зиме. Но на все нужны деньги и за помощью Фонд друзей балтийской нерпы обратился к петербуржцам.

- Изначально, когда мы проектировали наш Центр, мы не предполагали, что кто-то будет в нем содержаться круглогодично, - сообщают специалисты Центра в соцсетях.

Все было сделано исключительно для реабилитации животных и их скорейшего возвращения в естественную среду обитания. Однако не все пошло по плану. Так, нерпенок Крошик, ставший всеобщим любимцем, после долгого лечения сильно привык к людям и отказался жить в дикой природе. Его трижды пытались «выгнать», но он упорно возвращался.

Теперь спасатели тюленей таких ошибок не допускают и не дают питомцам слишком засидеться, однако бывают и исключения. Нынешней зимой в Центре жила еще одна квартирантка - нерпочка Малышка Ингер. Это показало, что Центру нужны хорошие и удобные помещения для животных.

- Пока на дворе теплые деньки мы хотели бы немного модернизировать вольеры и заняться ремонтом тех повреждений, которые нам причинила зима, - говорят в Фонде.

Помочь деньгами можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU