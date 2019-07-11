2019-07-11T09:35:42+03:00
Дом. Семья

Крошику нужен дом: Фонд друзей балтийской нерпы просит помочь деньгами на ремонт вольера для питомцев

За летний сезон строители должны успеть подготовить квартиры для ластоногих к зиме
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вольеры нерпятам и тюленятам в Центре помощи ластоногим нуждаются в ремонте. Фото: vk.com/sealrescueВольеры нерпятам и тюленятам в Центре помощи ластоногим нуждаются в ремонте. Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

Лето - время ремонта. И у спасателей тюленей и нерп тоже. За три теплых месяца надо многое сделать, а в первую очередь позаботиться о постоянных обитателях Центра помощи ластоногим - всеобщем любимце Крошике и Малышке Ингер. Их «квартиры» необходимо подготовить к зиме. Но на все нужны деньги и за помощью Фонд друзей балтийской нерпы обратился к петербуржцам.

- Изначально, когда мы проектировали наш Центр, мы не предполагали, что кто-то будет в нем содержаться круглогодично, - сообщают специалисты Центра в соцсетях.

Все было сделано исключительно для реабилитации животных и их скорейшего возвращения в естественную среду обитания. Однако не все пошло по плану. Так, нерпенок Крошик, ставший всеобщим любимцем, после долгого лечения сильно привык к людям и отказался жить в дикой природе. Его трижды пытались «выгнать», но он упорно возвращался.

Теперь спасатели тюленей таких ошибок не допускают и не дают питомцам слишком засидеться, однако бывают и исключения. Нынешней зимой в Центре жила еще одна квартирантка - нерпочка Малышка Ингер. Это показало, что Центру нужны хорошие и удобные помещения для животных.

- Пока на дворе теплые деньки мы хотели бы немного модернизировать вольеры и заняться ремонтом тех повреждений, которые нам причинила зима, - говорят в Фонде.

Помочь деньгами можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом
Встал и пошел: Петербуржцы засняли «исцеление» нищего, который просил деньги, сидя в инвалидной коляске
Кудашов стал главным тренером СКА вместо уволенного Воробьева
Прогноз погоды на 11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: В город пришли дожди и холода
Петергоф 13 июля отметит День города ярким праздником
Двор на севере Петербурга затопило грязной водой
Российская сборная девушек по водному поло разгромила своих соперниц из Хорватии
Редкие кувшинки распустились в парке «Монрепо»
«КамАЗ» снес три автомобиля на трассе «Кола», погиб подросток
Жители Кудрово обрадовались исчезнувшему ограничителю высоты на въезд в город
Прорванная труба затопила дорогу и дом на улице Есенина в Петербурге
Владельца нелегального кафе в Петербурге, угрожавшего поджечь чиновников, арестовали
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»
Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге
Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания
Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто
Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик
Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти
Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто