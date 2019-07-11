2019-07-11T10:32:37+03:00
Общество

Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом

Комплекс процедур предлагает клиника «ЛИНЛАЙН»
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Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом.Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом.
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Солнечная активность – не повод отказаться от очищения и обновления кожи. Для жительниц Петербурга теперь доступен эффективный комплекс процедур для безопасного очищения, омоложения и увлажнения кожи в летний период. Формулу безопасного омоложения летом – Face GLOW – предлагает клиника «ЛИНЛАЙН». Комплекс включает в себя процедуры карбонового пилинга и биоревитализации.

Карбоновый пилинг – процедура, при которой лазер стимулирует полное естественное обновление кожи, а также выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость тканей. Кроме того, карбоновый пилинг глубоко очищает кожу.

Биоревитализация – увлажнение кожи с помощью инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Процедура способствует разглаживанию морщин, кожа становится упругой и ровной.

- Это прекрасный и быстрый способ привести кожу в порядок, позволить ей проснуться и засиять! В комплексе процедуры дают мощный эффект, дополняя друг друга: улучшается кровообращение и цвета лица, сужаются поры, повышается тонус, - комментирует главный врач клиники «ЛИНЛАЙН» Екатерина Шостак. - Глубоко очищенная кожа хорошо принимает биоревитализанты, и увлажнение достигает максимума. В итоге кожа приобретает здоровый цвет, упругость и сияние.

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К преимуществам комплекса Face GLOW также относятся:

- минимизация риска гиперпигментации в солнечный период;

- видимый эффект после первой процедуры;

- естественный лифтинг;

- сияющая и чистая кожа;

- глубокое увлажнение.

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г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 10;

Тел.: 8 (800) 700-79-11

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ИСТОЧНИК KP.RU

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