Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом
Солнечная активность – не повод отказаться от очищения и обновления кожи. Для жительниц Петербурга теперь доступен эффективный комплекс процедур для безопасного очищения, омоложения и увлажнения кожи в летний период. Формулу безопасного омоложения летом – Face GLOW – предлагает клиника «ЛИНЛАЙН». Комплекс включает в себя процедуры карбонового пилинга и биоревитализации.
Карбоновый пилинг – процедура, при которой лазер стимулирует полное естественное обновление кожи, а также выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость тканей. Кроме того, карбоновый пилинг глубоко очищает кожу.
Биоревитализация – увлажнение кожи с помощью инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Процедура способствует разглаживанию морщин, кожа становится упругой и ровной.
- Это прекрасный и быстрый способ привести кожу в порядок, позволить ей проснуться и засиять! В комплексе процедуры дают мощный эффект, дополняя друг друга: улучшается кровообращение и цвета лица, сужаются поры, повышается тонус, - комментирует главный врач клиники «ЛИНЛАЙН» Екатерина Шостак. - Глубоко очищенная кожа хорошо принимает биоревитализанты, и увлажнение достигает максимума. В итоге кожа приобретает здоровый цвет, упругость и сияние.
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К преимуществам комплекса Face GLOW также относятся:
- минимизация риска гиперпигментации в солнечный период;
- видимый эффект после первой процедуры;
- естественный лифтинг;
- сияющая и чистая кожа;
- глубокое увлажнение.
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г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 10;
Тел.: 8 (800) 700-79-11
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ИСТОЧНИК KP.RU