В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-11T10:56:59+03:00

Неизвестный мужчина напал на юную петербурженку в лесополосе рядом с дачами

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Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного мужчину, который накануне днем изнасиловал в лесу 17-летнюю девушку. Нападение на юную петербурженку произошло неподалеку от одного из садоводств рядом со Стрельной.

- С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что вечером 10 июля неизвестный злоумышленник напал на ее дочь в лесу, - пишет «Мойка 78».

Сами мать и дочь постоянно проживают на Васильевском острове. Что девушка делала в тот день в Стрельне - не сообщается.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают пострадавшую и устанавливают все обстоятельства инцидента. Неизвестного мужчину, совершившего изнасилование несовершеннолетней также ищут стражи порядка. Если все подтвердится, то предполагаемому насильнику грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU