Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-11T13:09:42+03:00

Помогать нуждающимся нужно, но без денег это просто невозможно. Фото: vk.com/dommiloserdiyabetel

Изменить размер текста: A A

Единственный в Выборге центр помощи бездомным, где нуждающиеся могли поесть, помыться и получить одежду, будет закрыт. Причина как всегда банальна - деньги. Их, а благотворительная организация живет на пожертвования, попросту не хватает.

- Многие уже знают что «Дом Милосердия» прекращает свою работу 30 августа 2019 года, но нам все ещё нужна ваша помощь! Будем очень благодарны если вы поможете собрать часть от суммы долга который висит за прошедший отопительный период, а это 60 тысяч рублей, - сообщают сотрудники центра помощи бездомным в соцсетях.

Кроме этого в выборгском «Доме милосердия» с радостью примут продукты: консервы мясные и рыбные, крупы, бульонные кубики, овощи (картофель, морковь, лук) и прочее, ведь кормить нуждающихся чем-то надо. Также остро необходимы мужские носки, нижнее белье и бритвенные принадлежности - станки, пена и т.д.

После закрытия «Дома Милосердия», в котором за полтора года работы накормили 1600 человек, благотворители сосредоточатся на своем реабилитационном центре, в котором помогают бездомным. А новый центр помощи тоже откроется, но если найдется другое, не такое дорогое по аренде помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU