В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-11T13:28:29+03:00

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Проблема автомобилизации населения давно известна в мире. До некоторого времени в нашей стране это было неактуально, но в последние 20 лет число личного транспорта у граждан выросло в разы. Одновременно с этим увеличилось количество брошенных авто. Чтобы очистить от них дворы и улицы, в Ленинградской области намерены передать полномочия муниципальным властям - они ближе «к земле» и знают, что творится на их территории.

- Мы предлагаем конкретизировать это на уровне регионального законодательства. Необходимо четко определить кто ответственный за уборку автохлама. Нужно, чтобы муниципалы имели возможность получить для этого финансирование. Когда закон вступит в силу, полагаю, что муниципалитеты начнут убирать брошенные машины, - заявил один из авторов законодательной инициативы, депутат областного ЗакСа Олег Зеваков.

Один из авторов инициативы Олег Зеваков. Фото: Личный архив героя публикации.

Он, и второй автор законопроекта Андрей Лебедев, уверены, что бороться с автохламом надо прямо сейчас. Это решит сразу две проблемы: на улицах и во дворах появятся дополнительные парковочные места, а этот вопрос стоит очень остро в густонаселенных районах и городах области, таких как Мурино или Кудрово, а кроме того, дети не будут играть среди ржавых машин, брошенных беспечными хозяевами, где попало.

Инициатива уже принята парламентом Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU