2019-07-11T13:28:29+03:00
Общество

В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом

Полномочия определять, какие машины брошены, а какие нет, отдадут муниципальным властям
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти хотят убрать автохлам с улиц.В Ленобласти хотят убрать автохлам с улиц.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Проблема автомобилизации населения давно известна в мире. До некоторого времени в нашей стране это было неактуально, но в последние 20 лет число личного транспорта у граждан выросло в разы. Одновременно с этим увеличилось количество брошенных авто. Чтобы очистить от них дворы и улицы, в Ленинградской области намерены передать полномочия муниципальным властям - они ближе «к земле» и знают, что творится на их территории.

- Мы предлагаем конкретизировать это на уровне регионального законодательства. Необходимо четко определить кто ответственный за уборку автохлама. Нужно, чтобы муниципалы имели возможность получить для этого финансирование. Когда закон вступит в силу, полагаю, что муниципалитеты начнут убирать брошенные машины, - заявил один из авторов законодательной инициативы, депутат областного ЗакСа Олег Зеваков.

Один из авторов инициативы Олег Зеваков. Фото: Личный архив героя публикации.

Один из авторов инициативы Олег Зеваков. Фото: Личный архив героя публикации.

Он, и второй автор законопроекта Андрей Лебедев, уверены, что бороться с автохламом надо прямо сейчас. Это решит сразу две проблемы: на улицах и во дворах появятся дополнительные парковочные места, а этот вопрос стоит очень остро в густонаселенных районах и городах области, таких как Мурино или Кудрово, а кроме того, дети не будут играть среди ржавых машин, брошенных беспечными хозяевами, где попало.

Инициатива уже принята парламентом Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом
Крошику нужен дом: Фонд друзей балтийской нерпы просит помочь деньгами на ремонт вольера для питомцев
Встал и пошел: Петербуржцы засняли «исцеление» нищего, который просил деньги, сидя в инвалидной коляске
Кудашов стал главным тренером СКА вместо уволенного Воробьева
Прогноз погоды на 11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: В город пришли дожди и холода
Петергоф 13 июля отметит День города ярким праздником
Двор на севере Петербурга затопило грязной водой
Российская сборная девушек по водному поло разгромила своих соперниц из Хорватии
Редкие кувшинки распустились в парке «Монрепо»
«КамАЗ» снес три автомобиля на трассе «Кола», погиб подросток
Жители Кудрово обрадовались исчезнувшему ограничителю высоты на въезд в город
Прорванная труба затопила дорогу и дом на улице Есенина в Петербурге
Владельца нелегального кафе в Петербурге, угрожавшего поджечь чиновников, арестовали
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»
Новый атомный авианосец «Ламантин» представили в Петербурге
Провалился асфальт, прорвало трубу: Фонтан высотой с дом вырвался из-под земли на Восстания
Погибла женщина, 9 человек пострадали: В Ленобласти столкнулись «лбами» два авто
Царь-гриб: В Ленобласти нашли гигантский подосиновик
Останки 99 красноармейцев, погибших в 1940-м году, нашли у поселка Медянка Ленобласти
Житель Петербурга получил три года колонии за кражи из дорогих авто