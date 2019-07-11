Оперативники ФСБ пришли с обыском в администрацию Колпинского района
С неожиданным и наверняка неприятным визитом пришли утром 11 июля в администрацию Колпинского района Петербурга оперативники ФСБ. По предварительной информации, люди в масках изучают документы на поставку продуктов в детские сады, школы и прочие бюджетные учреждения города. Именно в этом силовики усмотрели нарушение, нанесшее крупный материальный ущерб.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Ограничение конкуренции», - сообщает ТАСС.
Другими словами, заинтересованные лица из районной администрации и бизнесмены могли организовать «междусосойчик» и поделить рынок поставок продуктов между несколькими заинтересованными в этом компаниями. В результате вошедшие в круг избранных коммерсанты получили сверхприбыль в сотни миллионов рублей (до полумиллиарда). А государство - такой же убыток.
Компании, которые фигурируют в списках, также проверяются сотрудниками ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU