Оперативники ФСБ пришли с обыском в администрацию Колпинского района

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-11T14:11:02+03:00

Местных чиновников подозревают в сговоре при поставках продуктов в школы и детсады на сотни миллионов рублей

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С неожиданным и наверняка неприятным визитом пришли утром 11 июля в администрацию Колпинского района Петербурга оперативники ФСБ. По предварительной информации, люди в масках изучают документы на поставку продуктов в детские сады, школы и прочие бюджетные учреждения города. Именно в этом силовики усмотрели нарушение, нанесшее крупный материальный ущерб.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Ограничение конкуренции», - сообщает ТАСС.

Другими словами, заинтересованные лица из районной администрации и бизнесмены могли организовать «междусосойчик» и поделить рынок поставок продуктов между несколькими заинтересованными в этом компаниями. В результате вошедшие в круг избранных коммерсанты получили сверхприбыль в сотни миллионов рублей (до полумиллиарда). А государство - такой же убыток.

Компании, которые фигурируют в списках, также проверяются сотрудниками ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU