2019-07-11T15:21:07+03:00
Общество

Завод Ленобласти установил рекорд России по количеству добываемого молока

Лучших специалистов сельского хозяйства наградили на агротехнической выставке «Всероссийский день поля» [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Ленобласти открылась агротехническая выставка «Всероссийский день поля» / Фото: Администрация ЛенобластиВ Ленобласти открылась агротехническая выставка «Всероссийский день поля» / Фото: Администрация Ленобласти
Изменить размер текста:

Племенной завод «Гомонтово», что в Ленобласти, в 2018 году установил рекорд России по молочной продуктивности: 13201 килограммов молока от каждой коровы в хозяйстве, что более чем вдвое превышает среднероссийский показатель – 6094 килограммов. Лучших специалистов этого и других агропромышленных комплексов 47-го региона наградили за достижения высоких результатов и многолетний труд на ежегодной выставке «Всероссийский день поля». Почетные грамоты вручал лично министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На выставке представили свои достижения сельские организации / Фото: Администрация Ленобласти

На выставке представили свои достижения сельские организации / Фото: Администрация Ленобласти

«Всероссийский день поля» - это уникальная агропромышленная выставка и деловой форум, который в 2019 году проходит в Ленинградской области. Более 8 тысяч аграриев со всей России, свыше 160 сельхозорганизаций, порядка 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета.

- Проведение в регионе «Всероссийского дня поля» — признание достижений Ленинградской области в агропромышленном комплексе, возможность проявить свое гостеприимство, обменяться опытом с коллегами, - отметил глава региона Александр Дрозденко.

Около 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета/ Фото: Администрация Ленобласти

Около 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета/ Фото: Администрация Ленобласти

На учебном поле областные аграрии заложили 550 экспериментальных делянок, высадили 416 сортов культур, произрастающих в регионе. На специальных демонстрационных участках в ходе мероприятий будут показаны в действии современная техника, работа кормозаготовительных отрядов сельхозпредприятий региона.

Надо отметить, что в 2019 году общая сумма господдержки сельхозпроизводителей Ленобласти составит 6,4 миллиардов рублей, что является достойным уровнем для того, чтобы увеличить объемы производства, а также выйти на новые рынки, в том числе и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С миру по капле: Петербуржцы потушили машину, загоревшуюся после ДТП на Парашютной
Петербуржцы смогут проголосовать на выборах находясь в Ленинградской и Псковской областях
Директора Большого театра кукол Петербурга отпустили из СИЗО под домашний арест
В Кронштадте появится Аллея адмиралов
Летевший из Петербурга в Париж самолет внезапно вернули в Пулково
Частные детсады в Ленинградской области стали доступнее
Петербуржцы хотят быть стоматологами, москвичи - аналитиками, а волгоградцы - патологоанатомами
Дорожники оставили уток в Кудрово без пруда
Чтобы купить квартиру, среднему петербуржцу надо 10 лет копить и ничего не есть
В Муринском парке начали вырубать деревья
Дворцовую набережную перекрыли на несколько дней из-за ремонта
Оперативники ФСБ пришли с обыском в администрацию Колпинского района
В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом