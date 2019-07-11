Завод Ленобласти установил рекорд России по количеству добываемого молока

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-11T15:21:07+03:00

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Племенной завод «Гомонтово», что в Ленобласти, в 2018 году установил рекорд России по молочной продуктивности: 13201 килограммов молока от каждой коровы в хозяйстве, что более чем вдвое превышает среднероссийский показатель – 6094 килограммов. Лучших специалистов этого и других агропромышленных комплексов 47-го региона наградили за достижения высоких результатов и многолетний труд на ежегодной выставке «Всероссийский день поля». Почетные грамоты вручал лично министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На выставке представили свои достижения сельские организации / Фото: Администрация Ленобласти

«Всероссийский день поля» - это уникальная агропромышленная выставка и деловой форум, который в 2019 году проходит в Ленинградской области. Более 8 тысяч аграриев со всей России, свыше 160 сельхозорганизаций, порядка 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета.

- Проведение в регионе «Всероссийского дня поля» — признание достижений Ленинградской области в агропромышленном комплексе, возможность проявить свое гостеприимство, обменяться опытом с коллегами, - отметил глава региона Александр Дрозденко.

Около 800 единиц техники и оборудования разместились на учебном поле государственного аграрного университета/ Фото: Администрация Ленобласти

На учебном поле областные аграрии заложили 550 экспериментальных делянок, высадили 416 сортов культур, произрастающих в регионе. На специальных демонстрационных участках в ходе мероприятий будут показаны в действии современная техника, работа кормозаготовительных отрядов сельхозпредприятий региона.

Надо отметить, что в 2019 году общая сумма господдержки сельхозпроизводителей Ленобласти составит 6,4 миллиардов рублей, что является достойным уровнем для того, чтобы увеличить объемы производства, а также выйти на новые рынки, в том числе и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU