Чтобы купить квартиру, среднему петербуржцу надо 10 лет копить и ничего не есть

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-11T15:47:18+03:00

Чтобы накопить на квартиру, надо откладывать всю зарплату 10 лет и ничего не есть. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Собственная квартира - главная и зачастую несбыточная мечта для многих петербуржцев. Все, и приезжие и местные, кроме тех, кому повезло получить жилье по наследству, вынуждены так или иначе решать насущный вопрос. И если обеспеченным людям с этим справиться проще, то обычные граждане вынуждены «впрягаться» в ипотеку, годами отказывая себе во всем.

- При средней цене квартиры в 8 миллионов рублей, человеку с зарплатой 65 тысяч надо копить 10 лет, - сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Промониторив рынок труда, специалисты пришли к выводу, что собственное жилье быстрее всего купят...водители. Именно они получают указанную выше сумму.

Инженеру с доходом в 50 тысяч придется откладывать деньги 13 лет. А врачам или учителям, которые трудятся за 30 тысяч рублей, ждать и вовсе 23 года. И это при условии, что на квартиру уходят все деньги. Есть, платить за съемное жилье, покупать одежду и обувь, лечится и прочее и прочее - нельзя. Или оплачивать из другого кармана.

Впрочем, жилье есть и намного дешевле, так недорогая студия на окраине обойдется меньше, чем в два миллиона рублей, но и они из воздуха на возьмутся. Поэтому мечта о своей квартире для многих россиян так и остается мечтой на долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU