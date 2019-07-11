2019-07-11T16:04:39+03:00
Общество

Петербуржцы хотят быть стоматологами, москвичи - аналитиками, а волгоградцы - патологоанатомами

Эксперты составили рейтинг самых востребованных в России профессий при переобучении
Петр КИБЕР
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Самая желаемая профессия в Петербурге - стоматолог.Самая желаемая профессия в Петербурге - стоматолог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не секрет, что далеко не все россияне работают по профессии. Иногда диплом, лежащий где-то в тумбочке, имеет мало общего с трудовой книжкой. Но даже если человек сделал все правильно, не факт, что он окажется востребован на рынке труда. Особенно это важно в среднем возрасте. И тогда людям приходиться переучиваться, чтобы найти хорошую работу. Так, петербуржцы хотят быть стоматологами.

- Чтобы определить самую популярную профессию, были отобраны запросы со словами «где учиться» и «где учат» по крупным российским городам, - сообщают в пресс-службе компании «Яндекс».

Специалисты обработали данные и свели все в одну картину. Они получилась интересной. так, в Москве, которая кроме официального столичного статуса, является деловым и финансовым центром России, стремятся переучиться на аналитика.

В Петербурге перспективной видят профессию стоматолога. В Калиниграде, окруженном иностранными государствами в топе таможенники. В Иркутске и Красноярске хотят быть проводниками, в Сочи - судьями, в Казани и Челябинске - полицейскими. Но больше всех удивил Волгоград, там самая желаемая профессия - паталогоанатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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