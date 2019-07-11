Частные детсады в Ленинградской области стали доступнее

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-11T16:07:59+03:00

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Отдать ребенка в детский сад - тот еще квест для родителя. Особенно, если семья живет в новом районе, где домов уже много, а возведение социальных объектов пока подтормаживает. При этом под окнами часто открываются частные детсады, однако не все мамы и папы могут финансово потянуть такую нагрузку. Но теперь такие заведения для жителей Ленинградской области стали намного доступнее.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Вот как это будет работать: частные детсады, имеющие право принимать более 20 воспитанников, смогут заключить соглашение с властями. При этом максимальная плата с родителей будет не больше 5 тысяч рублей, а остальное заплатит область.

- В районах интенсивной жилой застройки мы решаем вопрос обеспечения местами в детских садах не только путем строительства объектов или выкупа их у застройщиков, но и поощряем малый бизнес оказывать услугу по присмотру за детьми. Субсидия частным садам снизит родительскую плату, что повысит их востребованность, - отметил Александр Дрозденко.

Размер субсидии на одного ребенка составит до 18 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU