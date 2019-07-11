2019-07-11T16:27:33+03:00
Общество

В Кронштадте появится Аллея адмиралов

Бюсты 25 выдающихся флотоводцев установят на территории местного Адмиралтейства
Петр КИБЕР
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В Кронштадте торжественно откроется адмиральская аллея. Фото: Парк "Патриот" ЗВОВ Кронштадте торжественно откроется адмиральская аллея. Фото: Парк "Патриот" ЗВО
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Уже совсем скоро, 28 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота. К этому празднику подготовлены масштабные мероприятия. Так в Петербург и Кронштадте пройдет морской парад боевых кораблей, а в кронштадтском Адмиралтействе появится Аллея адмиралов.

- 25 бюстов выдающихся российских флотоводцев и военачальников, государственных деятелей, ученых и исследователей, связанных с Военно-Морским Флотом установят на территории Докового Адмиралтейства, - пишет газета «Петербургский дневник».

В настоящее время большая часть работ выполнена и остается лишь благоустроить территорию к приему гостей.

На аллее увековечены имена Федора Апраксина - одного первых адмиралов России, Федора Ушакова, героев обороны Севастополя, Корнилова, Нахимова и Истомина, первопроходцев северных морей Лазарева и Беллинсгаузена, а также многих и многих других.

В ходе 5-месячных работ в Доковом Адмиралтействе была не только создана адмиральская аллея, но и восстановлен исторический яблоневый сад, насчитывающий более 200 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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