2019-07-11T16:34:46+03:00
Общество

Директора Большого театра кукол Петербурга отпустили из СИЗО под домашний арест

Александра Калинина подозревают во взятке в 1,2 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Директора Большого театра кукол Петербурга отправили под домашний арестДиректора Большого театра кукол Петербурга отправили под домашний арестФото: Олег ЗОЛОТО
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Директора петербургского Большого театра кукол Александра Калинина отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Такое решение принял сегодня, 11 июля, Петербургский городской суд, отменив постановление Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Калинину избран домашний арест сроком по 17 июля 2019 года, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Александр Калинин обвиняется в получении взятки в 1,2 миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получил за заключение договора с одной из фирм на поставку оборудования, декораций и кукол к одному из представлений. Взятка – это вознаграждение за то, чтобы директор помог заключить соглашение. Сумму контракта – 2,1 миллиона рублей.

Ранее на суде директор театра кукол заявил, что чувствует «некоторое внутреннее раскаяние» и готов возместить весь ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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