2019-07-11T17:35:33+03:00
Происшествия

С миру по капле: Петербуржцы потушили машину, загоревшуюся после ДТП на Парашютной

Неравнодушные автомобилисты бросились на помощь пострадавшим [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге сотрудник "Водоканала" потушил загоревшееся после ДТП автоВ Петербурге сотрудник "Водоканала" потушил загоревшееся после ДТП автоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Днем в четверг, 11 июля, на севере Петербурга произошла авария с участие легкового автомобиля и аварийной машиной АСУДД. Транспортные средства столкнулись на перекрестке Парашютной улицы и дорогу на Каменку. После удара авто разлетелись в разные стороны, а из-под капота «легковушки» пошел дым. Благо, неравнодушные свидетели ДТП и проезжающие мимо водители все вместе бросились на помощь.

Не менее пяти водителей остановились, увидев горящую машину. Они оперативно вытаскивали огнетушители и помогали тушить пожар. Работник соседней заправки тоже прибежал спасать автомобиль. Однако самый большой вклад внес водитель «Водоканала».

Водители и сотрудник "Водоканала" тушат загоревшийся после ДТП автомобиль в Петербурге .

- Мы пять огнетушителей в никуда опустошили, только «Водоканал» и помог сохранить остатки авто, - рассказали автомобилисты в соцсети.

Водитель компании, увидев беду, сразу же остановился и стал поливать водой горящую машину. Через пару минут она уже была потушена.

- Знаю этого водителя. В одной колонне работаем, только в разных районах. «Водоканал» респект! Андрюхе премию, - написал, узнавший своего коллегу участник обсуждения в соцсети.

Сейчас с дорожным происшествием уже разбираются сотрудники ГИБДД. Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев
Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете Симферополь – Петербург
Петербуржцы смогут проголосовать на выборах находясь в Ленинградской и Псковской областях
Директора Большого театра кукол Петербурга отпустили из СИЗО под домашний арест
В Кронштадте появится Аллея адмиралов
Летевший из Петербурга в Париж самолет внезапно вернули в Пулково
Частные детсады в Ленинградской области стали доступнее
Петербуржцы хотят быть стоматологами, москвичи - аналитиками, а волгоградцы - патологоанатомами
Дорожники оставили уток в Кудрово без пруда
Чтобы купить квартиру, среднему петербуржцу надо 10 лет копить и ничего не есть
В Муринском парке начали вырубать деревья
Завод Ленобласти установил рекорд России по количеству добываемого молока
Дворцовую набережную перекрыли на несколько дней из-за ремонта
Оперативники ФСБ пришли с обыском в администрацию Колпинского района
В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом