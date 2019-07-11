С миру по капле: Петербуржцы потушили машину, загоревшуюся после ДТП на Парашютной

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-11T17:35:33+03:00

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Днем в четверг, 11 июля, на севере Петербурга произошла авария с участие легкового автомобиля и аварийной машиной АСУДД. Транспортные средства столкнулись на перекрестке Парашютной улицы и дорогу на Каменку. После удара авто разлетелись в разные стороны, а из-под капота «легковушки» пошел дым. Благо, неравнодушные свидетели ДТП и проезжающие мимо водители все вместе бросились на помощь.

Не менее пяти водителей остановились, увидев горящую машину. Они оперативно вытаскивали огнетушители и помогали тушить пожар. Работник соседней заправки тоже прибежал спасать автомобиль. Однако самый большой вклад внес водитель «Водоканала».

Водители и сотрудник "Водоканала" тушат загоревшийся после ДТП автомобиль в Петербурге .

- Мы пять огнетушителей в никуда опустошили, только «Водоканал» и помог сохранить остатки авто, - рассказали автомобилисты в соцсети.

Водитель компании, увидев беду, сразу же остановился и стал поливать водой горящую машину. Через пару минут она уже была потушена.

- Знаю этого водителя. В одной колонне работаем, только в разных районах. «Водоканал» респект! Андрюхе премию, - написал, узнавший своего коллегу участник обсуждения в соцсети.

Сейчас с дорожным происшествием уже разбираются сотрудники ГИБДД. Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU