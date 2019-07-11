Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете Симферополь – Петербург

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-11T18:04:40+03:00

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Сегодня, 11 июля, во время полета из Симферополя в Петербург авиакомпании «Россия» стало очень плохо девушке. Пассажирка побледнела и начала терять сознание. На помощь ей оперативно пришла команда бортпроводников, а также нескольких врачей, которые оказались на борту лайнера. Совместными усилиями они привели несчастную в чувства.

- В течение 20 минут бортпроводники и врачи помогали девушке прийти в чувства. Баллон с кислородом, таблетки, капли, массаж, холодный компресс и многое другое, - рассказала одна из пассажиров данного рейса в социальной сети. – Молодцы! Дружно справились.

По словам очевидцев, девушка первый раз летела на самолете и, по всей видимости, сильно переволновалась.

Когда самолет приземлился в аэропорту Пулково, девушку уже ожидала карета «скорой помощи», которую заранее вызвали бортпроводники еще с воздуха. После посадки пассажирке уже стало лучше, и она смогла самостоятельно выйти из лайнера в сопровождении врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU