Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете Симферополь – Петербург
Сегодня, 11 июля, во время полета из Симферополя в Петербург авиакомпании «Россия» стало очень плохо девушке. Пассажирка побледнела и начала терять сознание. На помощь ей оперативно пришла команда бортпроводников, а также нескольких врачей, которые оказались на борту лайнера. Совместными усилиями они привели несчастную в чувства.
- В течение 20 минут бортпроводники и врачи помогали девушке прийти в чувства. Баллон с кислородом, таблетки, капли, массаж, холодный компресс и многое другое, - рассказала одна из пассажиров данного рейса в социальной сети. – Молодцы! Дружно справились.
По словам очевидцев, девушка первый раз летела на самолете и, по всей видимости, сильно переволновалась.
Когда самолет приземлился в аэропорту Пулково, девушку уже ожидала карета «скорой помощи», которую заранее вызвали бортпроводники еще с воздуха. После посадки пассажирке уже стало лучше, и она смогла самостоятельно выйти из лайнера в сопровождении врачей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург
В аэропорту «Пулково» пассажирку встречали кареты «скорой помощи» (подробности)
Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете из Симферополя в Петербург .
ИСТОЧНИК KP.RU