2019-07-11T18:04:40+03:00
Происшествия

Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете Симферополь – Петербург

Команда стюардесс и врачей 20 минут помогали прийти в чувства пассажирке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На рейсе Симферополь-Петербург стало плохо девушкеНа рейсе Симферополь-Петербург стало плохо девушкеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июля, во время полета из Симферополя в Петербург авиакомпании «Россия» стало очень плохо девушке. Пассажирка побледнела и начала терять сознание. На помощь ей оперативно пришла команда бортпроводников, а также нескольких врачей, которые оказались на борту лайнера. Совместными усилиями они привели несчастную в чувства.

- В течение 20 минут бортпроводники и врачи помогали девушке прийти в чувства. Баллон с кислородом, таблетки, капли, массаж, холодный компресс и многое другое, - рассказала одна из пассажиров данного рейса в социальной сети. – Молодцы! Дружно справились.

По словам очевидцев, девушка первый раз летела на самолете и, по всей видимости, сильно переволновалась.

Когда самолет приземлился в аэропорту Пулково, девушку уже ожидала карета «скорой помощи», которую заранее вызвали бортпроводники еще с воздуха. После посадки пассажирке уже стало лучше, и она смогла самостоятельно выйти из лайнера в сопровождении врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маленькой девочке стало плохо в самолете из Барселоны в Петербург

В аэропорту «Пулково» пассажирку встречали кареты «скорой помощи» (подробности)

Бортпроводники откачали девушку, которой стало плохо в самолете из Симферополя в Петербург .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев
С миру по капле: Петербуржцы потушили машину, загоревшуюся после ДТП на Парашютной
Петербуржцы смогут проголосовать на выборах находясь в Ленинградской и Псковской областях
Директора Большого театра кукол Петербурга отпустили из СИЗО под домашний арест
В Кронштадте появится Аллея адмиралов
Летевший из Петербурга в Париж самолет внезапно вернули в Пулково
Частные детсады в Ленинградской области стали доступнее
Петербуржцы хотят быть стоматологами, москвичи - аналитиками, а волгоградцы - патологоанатомами
Дорожники оставили уток в Кудрово без пруда
Чтобы купить квартиру, среднему петербуржцу надо 10 лет копить и ничего не есть
В Муринском парке начали вырубать деревья
Завод Ленобласти установил рекорд России по количеству добываемого молока
Дворцовую набережную перекрыли на несколько дней из-за ремонта
Оперативники ФСБ пришли с обыском в администрацию Колпинского района
В Ленобласти депутаты решили активнее бороться с автохламом
Единственный центр помощи бездомным в Выборге закрывается из-за 60-тысячного долга по ЖКХ
Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна
На Богословской улице загоревшийся из-за окурка супермаркет едва не спалил жилой дом
В садоводстве под Стрельной изнасиловали 17-летнюю девушку
Красотки Петербурга смогут делать процедуры пилинга даже летом