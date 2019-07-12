Прогноз погоды на 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: +15 и кратковременные дожди

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-12T07:48:13+03:00

В последний рабочий день недели будет все также прохладно и пасмурно

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Петербург - город северный, город морской. И климат здесь под стать. Казалось бы, на дворе 12 июля, должно быть солнечно и жарко, но горожане кутаются в курточки и носят зонты. А все потому, что над северо-западом России властвует циклон, пришедший из Скандинавии. Он то и принес дожди и холод. Вот и пятница окажется не самой теплой.

- 12 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +14...+16 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Увы, но и выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. Всю субботу и воскресенье также будут моросить дожди. Правда кратковременные и местами. А дневная температура не поднимется выше +20 градусов. Учитывая прохладный северо-западный ветер, лучше одеваться теплее, чтобы не заболеть.

ИСТОЧНИК KP.RU