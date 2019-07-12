2019-07-12T08:19:05+03:00
Спорт

Староват уже: «Зенит» предложил Кристиану Нобоа перейти в «Сочи»

34-летнему полузащитнику будет трудно бороться за попадание в основной состав сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Кристиан Нобоа может продолждить карьеру в "Сочи". Фото: ФК "Зенит"Кристиан Нобоа может продолждить карьеру в "Сочи". Фото: ФК "Зенит"
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Новичок Российской Премьер-Лиги клуб «Сочи» медленно, но верно становится «филиалом» петербургского «Зенита». Перед началом нового сезона, который, к слову, стартует уже сегодня, 12 июля, в команду из города-курорта перешли несколько игроков сине-бело-голубых. И их может стать больше, ведь в «Сочи» сватают и Кристиана Нобоа.

- Руководство футбольного клуба «Зенит» и тренерский штаб команды предложили эквадорскому легионеру Кристиану Нобоа продолжить карьеру в «Сочи», - сообщает спортивный инсайдерский портал Metaratings.ru.

Причиной стало пополнение в петербургском клубе - в команду пришли полузащитник Алексей Сутормин и защитник Дуглас Сантос, а также возраст самого Нобоа. Игроку уже 34 года и понятно, что с молодыми футболистами соперничать трудновато.

Еще одним моментом стал новый лимит на легионеров, вступающий в права через год. Клуб сможет оставить лишь 8 иностранцев в составе и здесь к селекции надо подходить крайне выборочно.

Кстати, тесная связь «Зенита» с «Сочи» взялась неспроста. Пару лет назад сочинский клуб назывался «Динамо-Санкт-Петербург», играл в первой лиге и базировался в городе на Неве.

Напомним, что перед началом нынешнего чемпионата из «Зенита» в «Сочи» перешли Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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