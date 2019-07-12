Под Псковом в ДТП разбилась семья из Петербурга

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-12T08:49:17+03:00

Под Псковом в аварии разбилась семья из Петербурга. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Один человек погиб, еще четверо, включая двоих детей, пострадали

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Семья из Санкт-Петербурга разбилась в ДТП, произошедшем в Псковской области. Около половины третьего ночи 12 июля на трассе М-20 «Санкт-Петербург - Псков - Невель» столкнулись «Шкода» с петербургскими номерами и «Ауди». Авария произошла около города Остров.

- В «Шкоде» ехала семья из Санкт-Петербурга - 5 человек. Водитель-мужчина, двое 11-летних девочек, 47-летняя женщина и 37-летняя женщина, - сообщает портал iLuki.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

За рулем «Ауди» находился 18-летний местный житель. По предварительной версии, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения на месте погиб водитель «Шкоды», две женщины-пассажирки а также 11-летние девочки пострадали и были госпитализированы в местную больницу.

Шофер «Ауди» и его пассажир выжили, но находятся в тяжелом состоянии. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU