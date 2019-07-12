В Ленобласти нашли тела братьев-близнецов, отравленных неизвестным веществом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-12T09:13:07+03:00

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Загадочную смерть двух братьев-близнецов из Ленинградской области расследуют местные правоохранительные органы. Тела 29-летних мужчин были найдены в квартире одного из домов деревни Бегуницы, что в Волосовском районе Ленобласти.

- В ходе осмотра в одежде одного из погибших был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с неустановленным веществом, который отправлен на криминалистическое исследование, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах близнецов найдено не было. Судмедэкспертиза установила, что мужчины скончались от отравления. Причиной гибели стал порошок, обнаруженный в кармане куртки одного из братьев. Но вот что это конкретно за вещество приняли умершие - пока неизвестно. Его состав и происхождение выясняют криминалисты.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU