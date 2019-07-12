2019-07-12T09:53:48+03:00
Происшествия

В Петербурге преступники проломили пол ювелирного салона и вынесли все драгоценности

Пострадавшим от ночного набега злодеев оказался магазин на Ленинском проспекте
Петр КИБЕР
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Петербургские грабители проломили пол под ювелирным магазином и вынесли все украшения.Петербургские грабители проломили пол под ювелирным магазином и вынесли все украшения.Фото: Тимур ХАНОВ
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Словно по заветам графа Монте-Кристо действовали петербургские грабители, обчистившие один из ювелирных салонов, расположенных на Ленинском проспекте. Ночью, сделав подкоп, точнее подобравшись через подвал и проломив пол, в него проникли неизвестные, похитившие все драгоценности с витрин и из сейфов.

- 11 июля 2019 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация, в которой сообщалось о хищении ювелирных украшений из помещения магазина в доме 128 по Ленинскому проспекту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, что магазин обокрали, стражам порядка пожаловались работники ювелирного салона. Придя утром на работу, они увидели неприглядную картину происшествия. Сколько точно украшений было украдено и на какую сумму - выясняет полиция.

Также стражи порядка ищут изобретательных грабителей, сумевших обойти систему безопасности. Уголовное дело по факту СП заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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