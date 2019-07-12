2019-07-12T12:19:03+03:00
Происшествия

В Калининском районе мать искусала 8-летнюю дочку

Ребенка пришлось госпитализировать
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается с матерью, которая покусала 8-летнюю дочь.Полиция разбирается с матерью, которая покусала 8-летнюю дочь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Калининского района выясняет обстоятельства странного и даже дикого инцидента. Врачи одной из больниц города сообщили стражам порядка о том, что к ним поступила 8-летняя девочка с сильными укусами. Но полученными не от зубов животного, а человека. Как так получилось, малышка рассказала врачам.

- Со слов ребенка, телесные повреждения ей нанесла мать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что девочку госпитализировали днем 10 июля из дома номер 9 по Тихорецкому проспекту. Других подробностей правоохранительные органы не сообщают.

Напомним, что в июне 2019 года в Приморском районе Петербурга произошел аналогичный случай. Здесь пьяная мать избила и искусала двух малолетних сыновей. Детей из семьи изъяли, а в отношении женщины завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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